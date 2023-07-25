Британська розвідка пояснила, чому Росія систематично атакує Одесу і порти на півдні

Росія з 18 липня наростила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі і портовій інфраструктурі на півдні України, повідомила британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 25 липня, опублікованому у Twitter.

Як зазначили в розвідці, під час цих атак Росія застосувала велику кількість важких ракет Х-22, які початково призначалася для знищення авіаносців.

У відомстві нагадали, що внаслідок російських атак були пошкоджені кілька зерносховищ у порту Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. 24 липня Росія атакувала дронами доки на річці Дунай приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

В огляді йдеться, що у період з серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від нанесення ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах.

"Оскільки Росія не змогла поновити угоду, Кремль, ймовірно, відчуває себе менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по об'єктах в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військове спорядження в цих районах", – йдеться в огляді.

Як наголосили в розвідці, з початку повномасштабного вторгнення, ракетні удари РФ характеризуються поганою розвідкою і неефективним процесом вибору цілей.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку Росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.