В Эстонии предостерегли от навязывания Украине темпа контрнаступления

Посол Эстонии в НАТО считает, что нельзя навязывать Украине извне темп контрнаступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, Юри Луйк сказал в эфире канала ETV.

По его словам, по контрнаступлению не должно быть завышенных ожиданий и нельзя навязывать украинцам темп, не подкрепленный логикой военного времени.

"В конце концов, у россиян там три мощные оборонительные линии, огромные минные поля, укрепленные бункеры. Можно только представить, как трудно украинским бойцам прорываться через них. И вообще, когда переходят в наступление, самое сложное – преодолеть оборонительный вал, это самое тяжелое и требует много жертв", – сказал он.

Луйк отметил, что Украина все еще располагает значительными резервами, которые пока не задействованы в боях.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, вместо этого нужно предоставлять больше оружия и помощи.

В США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.