Министр обороны Эстонии о "медленном" контрнаступлении: давление в СМИ не поможет, нужно больше оружия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, зато нужно предоставлять больше оружия и помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Комментируя сообщения в СМИ о якобы медленном украинском контрнаступлении, Певкур отметил, что находится в постоянном контакте с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым, а также получает информацию от других своих коллег.

"Поэтому я считаю, что не нужно увеличивать дополнительно давление на украинцев, поскольку вы сами знаете, что делать. Вы также знаете, что хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя надо принимать решения в соответствии с ситуацией", – отметил он.

"Я понимаю, почему возникают трудности, почему возникают вызовы, но открытое обсуждение этого в медиа не помогает", – сказал Певкур.

Помогает, по его словам, увеличение поставок оружия и помощи Украине, чтобы ее защитники могли должным образом выполнять свою работу.

Как сообщалось, в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

Напомним, Минобороны Эстонии рассказало, что атаки российских оккупационных войск на северо-востоке Украины, вероятно, осложнят контрнаступление ВСУ на юге.