Бундесвер раскритиковал действия ВСУ во время контрнаступления - Bild

Секретный документ Бундесвера, посвященный действиям украинских Вооруженных сил во время контрнаступления, содержит критические оценки использования ими освоенных на Западе методов ведения войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило издание Bild, которое ознакомилось с документом Бундесвера.

Немецкие военные среди главных недостатков Вооруженных сил Украины называют разделение боевых подразделений, из-за чего "не просматривается совместное ведение боя".

Это не только увеличивает "опасность дружественного огня", то есть ответного огня со стороны собственных войск, считают в Бундесвере. Кроме того, в связи с таким подходом в направлении главного удара "отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или установления огневого превосходства", говорится в документе.

Иными словами, из-за того, что Украина разбивает бригады, прошедшие подготовку на Западе на группы из 10-30 солдат, изолированные от остальных войск, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Кроме того, критически в Бундесвере высказались относительно обучения опытных украинских военнослужащих, которые, по их словам, хуже усваивают принципы западной подготовки или вообще не принимают в ней участие.

В документе Бундесвера говорится о том, что командный состав демонстрирует "иногда значительные недостатки на соответствующем уровне в руководстве и применении командных процессов, что приводит к частично неправильным и опасным решениям".

Эти факторы – разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки командного состава – могут объяснять медленное продвижение украинских сил во время контрнаступления, констатируют в Германии.

На прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли объявил, что западные союзники подготовили 17 украинских боевых бригад и более 63 тысяч военных для осуществления контрнаступления, причем большинство из этих военных еще не вовлечены в боевые действия.

В США также считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.