На "Рамштайн" рассказали, сколько украинских военных союзники подготовили для контрнаступления

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины подготовили 17 украинских боевых бригад для будущих контрнаступательных действий, и значительная их часть еще не задействована в боевых действиях.

Об этом на брифинге по итогам "Рамштайн" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, передает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил Милли, Украина продолжает свое контрнаступление "стабильно и решительно, смело идя в жестокие и кровавые битвы для возвращения своей родной земли".

"Это наступление будет медленным, сложным и будет иметь высокую цену. Во время этой битвы, которая продолжается, украинцы ведут бой через плотные минные поля и препятствия, тогда как значительный резерв украинских сил ожидает участия в боевых действиях во время и в месте, которое определит Украина", – добавил он.

Американский топ-генерал подчеркнул, что Контактная группа по вопросам обороны Украины занимается не только договоренностями по поставкам техники, но и подготовкой и обучением украинских военных.

"Совместно коалиция обучила 17 боевых бригад для этого наступления и более 63 тысяч военных. Только США обеспечили подготовку 15 тысяч из них, причем обучение до сих пор продолжается", – объявил он.

По словам Милли, это обучение "позволило развить ощутимые навыки, которые позволили создать боеспособные украинские подразделения во главе с талантливыми командирами". "И это имеет ощутимое влияние на поле боя сегодня", – добавил генерал.

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 14-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в режиме онлайн, ранее заверил, что союзники не остановятся, пока Украина не получит нужное ей вооружение и боеприпасы.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Об итогах последнего "Рамштайна", который состоялся в июне, читайте подробно в материале "ЕвроПравды" из Брюсселя.