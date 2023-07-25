Соединенные Штаты предупреждают, что после завершения строительства завода по производству дронов "Шахед" в России тот может иметь значительное влияние на войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США сообщили небольшой группе журналистов во время брифинга в пятницу, информирует CNN.

По их данным, завод по производству БПЛА, который сейчас строится, как ожидается, обеспечит РФ новым "на порядки большим" запасом беспилотников, чем тот, что она смогла закупить у Ирана до сих пор.

Как предупреждают аналитики, Иран регулярно переправляет в Россию оборудование, помогающее в строительстве завода, которое, вероятно, завершится в начале следующего года.

В апреле США обнародовали спутниковый снимок запланированного местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.

По сообщениям аналитиков разведки, на сегодня считается, что Иран предоставил РФ более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer – запас, который, по их словам, Россия почти полностью исчерпала.

Ранее сообщалось, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением".

В результате российских атак были повреждены несколько зернохранилищ в порту Черноморск, а также исторический центр Одессы. 24 июля Россия атаковала дронами доки на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.