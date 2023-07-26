Разведка Британии: После срыва "зерновой сделки" вырос риск насилия в Черном море

Разведка Великобритании сообщила о передислокации судов Черноморского флота РФ после срыва "зерновой сделки", что может свидетельствовать об увеличении рисков насилия в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 26 июля, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря и патрулирует судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой.

В разведке считают, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Как отметили в ведомстве Черноморская зерновая инициатива сдерживала возникновение боевых действий в Черном море.

Однако теперь "существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе", добавили в разведке.

Накануне британская разведка объясняла, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением".