Розвідка Британії: Після зриву "зернової угоди" зріс ризик насильства у Чорному морі

Розвідка Великої Британії повідомила про передислокацію суден Чорноморського флоту РФ після зриву "зернової угоди", що може свідчити збільшення ризиків насильства у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 26 липня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.

Напередодні британська розвідка пояснювала, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".