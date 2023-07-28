Финляндия разработает национальный план для восстановления Украины

Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио поручил разработать план участия Финляндии в восстановлении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

Как говорится в сообщении, это поручение связано с реализацией правительственной программы, согласно которой правительство подготовит для Финляндии национальный план участия в восстановлении Украины в сотрудничестве с бизнесом и промышленностью.

"Мы продолжаем оказывать Украине нашу решительную поддержку против российской агрессии. В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между различными сторонами", – заявил Тавио.

Отмечается, что департамент, отвечающий за Россию, Восточную Европу и Центральную Азию МИД Финляндии будет нести главную ответственность за разработку этого плана и координацию с правительством и деловыми кругами.

Уточняется, что на первом этапе разработки плана МИД будет тесно сотрудничать с Министерством экономики и занятости и Министерством финансов для предоставления финскому бизнесу более комплексных консультативных услуг и определения финансовых решений для облегчения его участия в восстановлении Украины.

В то же время второй этап предусматривает подготовку долгосрочного плана, в том числе пересмотр использования выделенных средств.

С начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года Финляндия предоставила Украине помощь на общую сумму 1,7 млрд евро. Поддержка оказывалась в сферах развития, гуманитарной помощи, финансовой и военной помощи.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовит для Украины новую помощь с оборудованием для водоснабжения и очистки сточных вод.

Напомним, в начале месяца Минобороны Финляндии анонсировало новый, уже 17-й пакет военной помощи для Украины.