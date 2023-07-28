Мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ

Глава города Сокндал в Норвегии Йонас Андерсен Саед совершил 11-дневное велосипедное турне в село Зализцы на Тернопольщине, собрав 150,4 тысячи норвежских крон (545 тысяч гривен) на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на норвежское издание Stavanger Aftenblad.

Андерсен отправился на велосипеде из Сокндала в Зализцы, которые стали городами-побратимами после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с мэром Сокндала отправилось авто, которое передала норвежская инициатива Biler til Ukraina ("Авто для Украины") на нужды украинских Вооруженных Сил.

ФОТО: АНДРЕЙ НОГА / FACEBOOK

На собранные во время последнего велосипедного турне средства Андерсен совместно с председателем Залозецкой общины Андрей Нога приобрели два дрона Mavic, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

Нога рассказал в Facebook, что приобретенные вещи уже передали украинским военным, которые были довольны такими подарками.

ФОТО: АНДРЕЙ НОГА / FACEBOOK

Как сообщал норвежский вещатель NRK, для Андерсена это – четвертое путешествие на велосипеде в Украину с начала полномасштабного вторжения. Во время каждой из них он собирал деньги на помощь украинским военным.

ФОТО: JONAS ANDERSEN SAYED / FACEBOOK

Среди прочего, после первой поездки мэру Сокндала удалось собрать примерно столько же – 150 тысяч норвежских крон. Эти средства спасли жизнь украинскому военному, который мог умереть без срочно приобретенных лекарств. Сейчас он находится на реабилитации в Германии.

В начале года, напомним, широкое большинство в Стортинге, парламенте Норвегии, достигло согласия относительно многолетней программы поддержки для Украины на 75 млрд норвежских крон – почти 7 млрд евро.