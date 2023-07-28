Мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
П'ятниця, 28 липня 2023, 22:15
Очільник міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд здійснив 11-денне велосипедне турне до села Залізці на Тернопільщині, зібравши 150,4 тисячі норвезьких крон (545 тисяч гривень) на потреби Збройних Сил України.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання Stavanger Aftenblad.
Андерсен вирушив велосипедом із Сокндала до Залізців, які стали містами-побратимами після повномасштабного вторгнення Росії до України.
Разом із мером Сокндала вирушило авто, яке передала норвезька ініціатива Biler til Ukraina ("Авто для України") на потреби українських Збройних Сил.
На зібрані під час останнього велосипедного турне кошти Андерсен спільно з головою Залозецької громади Андрій Нога придбали два дрони Mavic, комп’ютерне обладнання для артилерії, планшети, тепловізор та генератор.
Нога розповів у Facebook, що придбані речі вже передали українським військовим, які були задоволені такими подарунками.
Як повідомляв норвезький мовник NRK, для Андерсена це – четверта подорож велосипедом до України з початку повномасштабного вторгнення. Під час кожної з них він збирав гроші на допомогу українським військовим.
Серед іншого, після першої поїздки меру Сокндала вдалось зібрати приблизно стільки ж – 150 тисяч норвезьких крон. Ці кошти врятували життя українському військовому, який міг померти без терміново придбаних ліків. Нині він перебуває на реабілітації в Німеччині.
На початку року, нагадаємо, широка більшість у Стортингу, парламенту Норвегії, досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України на 75 млрд норвезьких крон – майже 7 млрд євро.