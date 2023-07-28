Мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ

Очільник міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд здійснив 11-денне велосипедне турне до села Залізці на Тернопільщині, зібравши 150,4 тисячі норвезьких крон (545 тисяч гривень) на потреби Збройних Сил України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання Stavanger Aftenblad.

Андерсен вирушив велосипедом із Сокндала до Залізців, які стали містами-побратимами після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Разом із мером Сокндала вирушило авто, яке передала норвезька ініціатива Biler til Ukraina ("Авто для України") на потреби українських Збройних Сил.

Фото: Андрій Нога / Facebook

На зібрані під час останнього велосипедного турне кошти Андерсен спільно з головою Залозецької громади Андрій Нога придбали два дрони Mavic, комп’ютерне обладнання для артилерії, планшети, тепловізор та генератор.

Нога розповів у Facebook, що придбані речі вже передали українським військовим, які були задоволені такими подарунками.

Фото: Андрій Нога / Facebook

Як повідомляв норвезький мовник NRK, для Андерсена це – четверта подорож велосипедом до України з початку повномасштабного вторгнення. Під час кожної з них він збирав гроші на допомогу українським військовим.

Фото: Jonas Andersen Sayed / Facebook

Серед іншого, після першої поїздки меру Сокндала вдалось зібрати приблизно стільки ж – 150 тисяч норвезьких крон. Ці кошти врятували життя українському військовому, який міг померти без терміново придбаних ліків. Нині він перебуває на реабілітації в Німеччині.

На початку року, нагадаємо, широка більшість у Стортингу, парламенту Норвегії, досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України на 75 млрд норвезьких крон – майже 7 млрд євро.