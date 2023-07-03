Удастся ли России расшатать Молдову благодаря гагаузам

Гагаузия – самый пророссийский регион Молдовы. Автономный регион, которому закон дает право выйти из состава Молдовы, голосует исключительно за пророссийские партии (в свое время Додон набрал здесь 99% голосов!).

Однако этой весной на общенародных выборах главы региона в Гагаузии победила кандидат, о которой избиратели не знали вообще ничего. Для победы оказалось достаточно того, что ее продвигала пророссийская партия.

Чтобы понять, что происходит и как далеко это может зайти, стоит прежде всего разобраться, кто же такие гагаузы и что такое Гагаузия. Об этом, о "скрытой евроинтеграции" и о связи между гагаузами и крымскими татарами редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко пообщались в Кишиневе с нашим автором, экспертом по Гагаузии Вячеславом Крачуном и рекомендуем посмотреть эту видеодискуссию.

Текстовое изложение главных тезисов беседы – в материале Станет ли Гагаузия "новым Приднестровьем"? Рассказываем о главной зоне влияния РФ в Молдове.

Гагаузы – это один из немногих тюркских православных народов. Среди носителей тюркских языков к гагаузскому ближайшие азербайджанцы, турки и крымские татары – они могут понять друг друга без переводчика.

Годы после Второй мировой войны для гагаузов были очень тяжелыми: в тот период, по оценкам современных гагаузских ученых, вымерло до трети гагаузского народа.

Казалось бы, этого достаточно, чтобы навеки проклясть русских, советскую власть и все, что связано с Россией! Но оказалось, люди в Гагаузии этого не помнят, а помнят только то положительное, что происходило в СССР.

Сейчас в Гагаузии российская пропаганда очень сильна. Пока гагаузы в Молдове продолжают жить мифами российской пропаганды, в Одесской области в последние полтора года происходит форсированное изменение сознания гагаузской общины. Украинские гагаузы уже не смотрят в сторону России. Среди гагаузов появился первый герой Украины – это полковник Николай Панас, который получил звезду героя из рук Зеленского.

Этот разрыв с украинскими гагаузами – это еще одна трагедия гагаузского народа, которую он пока и не осознает.

Хотя объективно о независимости Гагаузии от Молдовы не может быть и речи – есть шанс, что Россия будет "качать". И попытки уже были.

В мае в Комрате состоялся так называемый "съезд депутатов всех уровней". Там много говорили о противостоянии с Кишиневом, и вдруг один политик, бывший примар (мэр) Комрата Николай Дудогло предложил участникам съезда объявить, мол, "если наши требования не будут услышаны, мы проведем референдум об отделении от Молдовы".

Эти слова вызвали оторопь и даже радикально настроенные участники съезда предпочли от этого отмежеваться.

То есть идея "независимости" Гагаузии сейчас не имеет поддержки.

Но, агенты влияния России все еще остаются. Недавно Россия добилась избрания нового, лояльного к Москве башкана, то есть руководителя автономии. На эту должность избрали Евгению Гуцул от партии "Шор" (инаугурация назначена на 19 июля).

Евгения Гуцул – это "пустота", голограмма. Но люди голосовали не за нее, а за образ партии "Шор", которая за последние полтора-два года, воспользовавшись серией кризисов, объединила весь протестный электорат, голоса всей активной оппозиции.

Партия "Шор" – это феномен.

Во-первых, это вообще не партия, а бизнес-проект и одновременно инструмент Кремля в молдавской политике.

А во-вторых, "Шор" выигрывает выборы за счет того, что они сломали систему выборной демократии в Молдове.

И теперь для всех интрига, как Евгения Гуцул будет руководить регионом, ведь она не знает основ экономики, коммуникации, не понимает, как устроена Гагаузия... Возможно, управление поручат кому-то другому, а она будет выполнять роль картинки для фото.

Но, какими бы пророссийскими ни были политики в Гагаузии, на следующий же день после избрания каждый из них обнаруживает другую реальность, и выясняет, что практически все инфраструктурные проекты в Гагаузии – от ремонта дорог до водоснабжения – связаны с европейскими грантами. И тогда избранный чиновник понимает, что другого вектора, кроме европейского, просто нет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Станет ли Гагаузия "новым Приднестровьем"? Рассказываем о главной зоне влияния РФ в Молдове.