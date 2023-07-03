Станет ли Гагаузия "новым Приднестровьем"? Рассказываем о главной зоне влияния РФ в Молдове

Если спросить первого встречного о том, какой регион Молдовы является наиболее пророссийским – то в ответ наверняка услышите, что речь о Приднестровье.

Однако это не так.

Оккупированные Россией территории левобережья Днестра, хоть там и живут лишь за счет российских военных и "газовых вливаний" – в вопросе любви и доверия к Путину давно уступили пальму первенства другому молдавскому региону.

Это – Гагаузия. Автономный регион, которому закон дает право выйти из состава Молдовы, голосует исключительно за пророссийские партии (в свое время Додон набрал здесь 99% голосов!). Однако этой весной гагаузы удивили, кажется, даже самих себя. На общенародных выборах главы региона победил кандидат (вернее, кандидатка), о которой избиратели не знали вообще ничего. Для победы оказалось достаточно того, что ее продвигала пророссийская партия.

И теперь эксперты всерьез опасаются, что получив официальный контроль над лояльным ему регионом, Кремль пойдет на дестабилизацию республики.

Чтобы понять, что происходит и как далеко это может зайти, стоит прежде всего разобраться кто же такие гагаузы и что такое Гагаузия. Об этом, о "скрытой евроинтеграции" и о связи между гагаузами и крымскими татарами мы побеседовали в Кишинёве с автором Европравды, экспертом по Гагаузии Вячеславом Крачуном и рекомендуем посмотреть эту видеодискуссию.

Для тех, отдает преимущество чтению – предлагаем текстовое изложение главных тезисов нашей беседы.

Кто такие гагаузы?

Гагаузы – это один из немногих тюркских православных народов. Среди тюркских языков к гагаузскому наиболее близки азербайджанцы, турки и крымские татары – они могут понять друг друга без переводчика.

Есть еще одна деталь, которая объединяет гагаузский и крымскотатарский народы: в 1940х годах они оба оказались объектом сталинских репрессий, но гагаузам впоследствии удалось "забыть" эту трагедию своего народа. К этой теме вернемся позже.

Гагаузский народ появился на Балканах, в зоне Варна на юге Болгарии. Есть разные версии; согласно наиболее достоверным, гагаузы – это потомки половцев, печенегов и балканских народностей.

В конце 18-го века, после (очередной) русско-турецкой войны, царское правительство пригласило их заселить юг Бессарабии, чтобы возделывать тамошние степи. Переселенцев освободили на несколько десятилетий от части налогов и воинской повинности, что стало достаточным стимулом для нескольких волн их эмиграции на территорию нынешней Гагаузии, а также немного южнее – в нынешней Одесской области.

Так сложилось исторически, что те гагаузы, которые остались в Болгарии, в основном ассимилировались (там практический не осталось людей, которые понимают гагаузский язык). А Молдова, где у них есть автономия – стала для гагаузов единственной родиной. И это также создало среди гагаузов мнение, что переселение в Молдову "спасло их от ассимиляции".

Хотя на самом деле и в Молдове гагаузский язык постепенно уходит.

Защищать и развивать язык маленького народа в современном мире – очень сложно.

На гагаузском языке нет даже полноценной "Википедии". Молодое поколение потребляет информацию, читает новости и научную литературу на русском, на румынском, на английском – а гагаузский остается языком бытового общения, на котором говорят со старшими в семье. Да и то, лишь в селах – в городах и этого нет.

Попытки сохранить, поддержать гагаузский язык есть, но они очень скромные.

Хотя это общая ответственность гагаузской автономии (которая, собственно, для этого и создавалась) и Кишинева.

Ведь гагаузы – это полноправные граждане Молдовы, права которых больше некому защищать. И если у молдавских болгар есть внешняя родина, Болгария, которая помогает им культурно развиваться; у украинцев есть Украина и так далее, то у гагаузов нет альтернативы Молдове.

От том, как гагаузы простили россиянам их преступления

Годы после Второй мировой войны для гагаузов были очень тяжелыми. Гагаузы обнаружили себя в статусе "врагов народа" и столкнулись с преследованием и уничтожением со стороны советской власти.

В 1946-47 годах был страшный голод на юге Молдовы – и это совпало с ареалом проживания гагаузов.

По самым скромным оценкам, нижняя планка жертв составила около 100 тысяч человек. Тот голод был направлен не только против гагаузов, но южная часть республики пострадала больше всего. Был каннибализм, происходили страшные вещи. Тогда же голод был и на юге Одесской области, где также проживали гагаузы.

А спустя два года после этого голода, в 1949-м, советская власть провела массовые депортации – тогда несколько десятков тысяч человек, гагаузов и жителей болгарских сел, вывезли в Сибирь

В тот период, по оценкам современных гагаузских учёных, вымерло до трети гагаузского народа.

Казалось бы, этого достаточно, чтобы навеки проклясть русских, советскую власть и все что связано с Россией!

Но оказалось, что это будто записали на другую ячейку памяти. Люди в Гагаузии этого не помнят, а помнят только то позитивное, что происходило в СССР одновременно с истреблением генофонда нации – а это ликбез, строительство предприятий, домов культуры и так далее.

Народная память вычеркнула преследования гагаузов – хотя там происходили вещи, которые, казалось бы, невозможно забыть.

Теперь среди гагаузов отношение к России – позитивное. Более того, в Гагаузии есть значительное число тех, кто поддерживает агрессию России против Украины, и есть часть гагаузов, которые "не определились". Хотя кажется очевидным, что человек в здравом уме не может не осуждать агрессивную войну – но у людей, погруженных в российские новости, бывает извращённый взгляд.

А в Гагаузии российская пропаганда очень сильна.

Хотя надо отметить, что гагаузы при этом самоорганизовались для помощи беженцам из Украины, расселяли людей и тепло приняли, исходя из своих скромных возможностей.

Примечательно, что в Украине (где в Одесской области живут несколько десятков тысяч гагаузов) в последние полтора года происходит форсированное изменение сознания гагаузской общины. Украинские гагаузы уже не смотрят в сторону России. Среди гагаузов появился первый герой Украины – это полковник Микола Панас, который получил звезду героя из рук Зеленского.

А в Молдове гагаузы продолжают жить мифами российской пропаганды.

Этот разрыв с украинскими гагаузами – это еще одна трагедия гагаузского народа, которую он пока и не осознает.

Если ли шанс, что Гагаузия объявит независимость от Молдовы

Гагаузия не может стать независимой.

И речь не о формальном праве на такой шаг. Для независимости этого региона вообще нет условий, это просто невозможно.

Гагаузия – это три небольших города (включая столицу региона, Комрат) и чуть больше 20 сел. У нее нет естественной границы по реке, как у Приднестровья. Более того, у этого региона вообще нет объединенной территории – Гагаузия состоит из нескольких (4 или 5, зависит от того, как вести подсчет) разрозненных анклавов.

Но хотя объективно о независимости Гагаузии не может быть и речи – есть шанс, что Россия буде "качать".

Недавно Россия добилась избрания нового, лояльного к Москве башкана, то есть руководителя автономии. На эту должность избрали Евгению Гуцул от партии "Шор" (инаугурация назначена на 19 июля).

Эта партия является агентом России в Молдове, и нет ни малейших сомнений, что ее интересы сейчас кардинально расходятся с интересами жителей Гагаузии. Учитывая это, нельзя исключать попыток втянуть регион в противостояние з Кишиневом.

Хотя есть позитивные сигналы, которые дают надежду, что у людей хватит ума не поддаваться. В мае в Комрате состоялся так называемый "съезд депутатов всех уровней". Там много говорили о противостоянии с Кишиневом, и вдруг один политик, бывший примар (мэр) Комрата Николай Дудогло предложил участникам съезда объявить, мол, "если наши требования не услышат, мы проведем референдум об отделении от Молдовы".

Эти слова вызвали оторопь и даже радикально настроенные участники съезда предпочли от этого отмежеваться.

То есть идея "независимости" Гагаузии сейчас не имеет поддержки.

И тут стоит напомнить: у гагаузов нет другой родины, кроме Молдовы.

Этот также означает, что для региона самоубийственно идти вопреки европейскому вектору, который выбрала страна – это вредит национальным интересам же гагаузов.

Однако пока что происходит именно это.

Как партия-агент РФ победила на выборах в Гагаузии

Партия "Шор", представительница которой выиграла выборы главы автономии и сейчас готовится к инаугурации – это феномен.

Во-первых, это вообще не партия, а бизнес-проект и одновременно инструмент Кремля в молдавской политике.

А во-вторых, "Шор" выигрывает выборы за счет того, что они взломали систему выборной демократии в Молдове.

Так, в Гагаузии с помощью усиленного "промывания мозгов" и потратив огромные для региона деньги, они провели кандидата, о существовании которого за месяц до выборов в Гагаузии абсолютно никто не знал.

Евгения Гуцул, которая победила на выборах башкана Гагаузии – это "пустота", голограмма. Но люди голосовали не за нее, а за образ партии "Шор", которая за последние полтора-два года, пользуясь серией кризисов, объединила весь протестный электорат, голоса всей активной оппозиции.

Чтобы добиться любви народа, "Шор" обещал дешевый газ и массу популистских вещей. А забитые, нищие и многократно обворованные избиратели Гагаузии – да и в целом Молдовы – оказались готовы голосовать за любого, кто обещает им золотые горы.

И теперь для всех интрига, как Евгения Гуцул будет управлять регионом, ведь она не знает основ экономики, коммуникации, не понимает, как устроена Гагаузия... Возможно, управление поручат кому-то другому, а она будет выполнять роль картинки для фото.

О противоречииях с Кишиневом

Хотя извне гагаузы выглядят пророссийскими, сами они себя такими не считают. Более того, гагаузские политики абсолютно серьезно называют себя "якорем молдавской государственности" и уверены, что благодаря им Молдова сохранила суверенитет.

Дело в том, что законодательство Молдовы (закон "Об особом статусе Гагаузии") содержит пункт: "В случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение".

Эта норма, принятая в 1994 году, стала компромиссом, который завершил конфликт Комрата с Кишиневом (детальнее читайте статье "Полусепаратистский анклав").

Гагаузия тогда согласилась вернуться под контроль столицы с правами автономии в обмен на гарантии, что Молдова… не присоединится к Румынии. Процитированная выше норма о праве на самоопределение хоть и не содержит слова "Румыния", но посвящена именно ей.

Эта история тянется с начала 1990-х, когда в Молдове ненадолго была в тренде идея об объединении с Румынией, и у гагаузов это вызвало страх: мол, "мы не хотим в Румынию, потому что в Румынии нас ассимилируют".

Эти страхи, искусственно подогревались, ведь румынофобия среди гагаузов – это нонсенс, ее исторически никогда не было. Многие гагаузы сделали отличную карьеру в Румынии – в том числе в те же 1990-е годы! Уроженец Комрата Александр Барладян в 1990-1992 годах года был председателем Сената Румынии. В Румынии было много художников-гагаузов, например, Иоанн Папазоглу.

Однако медиа и политики взялись подогревать, раздувать румынофобию. Этот политтехнологический феномен, лишенным от каких-либо оснований, появившись в 90-х годах, до сих пор определяет настроения в Гагаузии.

Про Гагаузию и поддержку евроинтеграции

У любого политика перед выборами есть соблазн подстроиться под настроение общества. В Гагаузии этому подвержены все – от башкана до примара маленького села.

Из-за этого открыто проевропейских и антироссийских политиков на выборах в Гагаузии просто нет.

Но на следующий же день после избрания каждый новый гагаузский политик обнаруживает другую реальность, и выясняет, что практически все инфраструктурные проекты в Гагаузии – от ремонта дорог до водоснабжения – связаны с европейским грантами. И тогда избранный чиновник понимает, что другого вектора, кроме европейского, просто нет.

Поэтому после прихода к власти риторика каждого руководителя меняется, поскольку каждый из них понимает – надо развивать отношения с европейскими партнерами.

Это было очень хорошо заметно с Ириной Влах (башкан Гагаузии в 2015-2023 годах), которая пришла к власти абсолютно на пророссийских лозунгах и при прямой поддержке Кремля, но на второй срок пошла с новой риторикой, объявив принцип "открытости Гагаузии на 360 градусов", который делал приоритетным сотрудничество с ЕС, Турцией и так далее. Это принесло плоды для региона: сегодня все проекты, которые могут быть визитной карточкой Гагаузии, созданы на европейские деньги.

Но новые политики, которые идут к власти – идут с лозунгами о дружбе с Россией.

Но это должно измениться, и к переменам может подтолкнуть разворот внешней трудовой миграции, которая в Гагаузии, как и в целом в Молдове, очень высока – речь идет о десятках тысяч человек (всего в Гагаузии, согласно спискам избирателей, зарегистрировано около 100 тысяч взрослых жителей).

Дело в том, что лет 10-15 назад большинство гагаузов ездили на заработки в Россию. Сегодня большинство трудовых мигрантов едут в Европу, в Германию. То есть "евроинтеграции в частном порядке" и это не может не влиять на общественное мнение.

Место Гагаузии только в составе Молдовы.

Куда пойдет молдавский корабль – туда с ним пойдет и Гагаузия, другого варианта нет.

Интерес Гагаузии – в экономическом благополучии, в увеличении численности населения, в получении хорошего, качественного образования, здравоохранения и так далее. Европейский вектор Молдовы дает такую возможность. Со временем гагаузы должны это понять.

А Кишинёву надо начать работать с этим регионом. Это сложно делать; гораздо проще, как сейчас, просто наклеить ярлык "пророссийский регион" и поставить крест. Действительно, сейчас в Гагаузии враждебный электорат для власти Молдовы, для президента Санду. Но настоящий политик должен работать и с недружелюбной средой, говорить ей правду.

Хотя прежде всего самими гагаузам надо научиться чувствовать свои национальные интересы, не бегать от Румынии, перестать агитировать за Москву и прекратить поддерживать таких агентов России в Молдове, как партия "Шор".

Беседовали: Сергей Сидоренко, Вячеслав Крачун,

Кишинев-Киев

Видео Владимира Олийныка.