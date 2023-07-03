Чи вдасться Росії розхитати Молдову завдяки гагаузам

Гагаузія – найбільш проросійський регіон Молдови. Автономний регіон, якому закон дає право вийти зі складу Молдови, голосує виключно за проросійські партії (свого часу Додон набрав тут 99% голосів!).

Однак цієї весни на загальнонародних виборах очільника регіону в Гагаузії перемогла кандидатка, про яку виборці не знали взагалі нічого. Для перемоги виявилося достатньо того, що її просувала проросійська партія.

Щоб зрозуміти, що відбувається і як далеко це може зайти, варто насамперед розібратися, хто ж такі гагаузи і що таке Гагаузія. Про це, про "приховану євроінтеграцію" і про зв'язок між гагаузами та кримськими татарами редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко поспілкувалися в Кишиневі з нашим автором, експертом з Гагаузії В'ячеславом Крачуном і рекомендуємо подивитися цю відеодискусію.

Текстовий виклад головних тез бесіди – у матеріалі Чи стане Гагаузія "новим Придністров’ям"? Розповідаємо про головну зону впливу РФ у Молдові.

Гагаузи – це один із небагатьох тюркських православних народів. Серед носіїв тюркських мов до гагаузької найближчі азербайджанці, турки та кримські татари – вони можуть зрозуміти один одного без перекладача.

Роки після Другої світової війни для гагаузів були дуже важкими: у той період, за оцінками сучасних гагаузьких учених, вимерло до третини гагаузького народу.

Здавалося б, цього достатньо, щоб навіки проклясти росіян, радянську владу і все, що пов'язано з Росією! Але виявилося, люди в Гагаузії цього не пам'ятають, а пам'ятають тільки те позитивне, що відбувалося в СРСР.

Наразі в Гагаузії російська пропаганда дуже сильна. Поки гагаузи в Молдові продовжують жити міфами російської пропаганди, в Одеській області в останні півтора року відбувається форсована зміна свідомості гагаузької громади. Українські гагаузи вже не дивляться в бік Росії. Серед гагаузів з’явився перший герой України – це полковник Микола Панас, який отримав зірку героя з рук Зеленського.

Цей розрив з українськими гагаузами – це ще одна трагедія гагаузького народу, яку він поки що й не усвідомлює.

Хоча об'єктивно про незалежність Гагаузії від Молдови не може бути й мови – є шанс, що Росія буде "качати". І спроби вже були.

У травні в Комраті відбувся так званий "з'їзд депутатів усіх рівнів". Там багато говорили про протистояння з Кишиневом, і раптом один політик, колишній примар (мер) Комрата Ніколай Дудогло запропонував учасникам з'їзду оголосити, мовляв, "якщо наші вимоги не почують, ми проведемо референдум про відділення від Молдови".

Ці слова викликали острах і навіть радикально налаштовані учасники з'їзду вважали за краще від цього відмежуватися.

Тобто ідея "незалежності" Гагаузії зараз не має підтримки.

Але, агенти впливу Росії все ще лишаються. Нещодавно Росія домоглася обрання нового, лояльного до Москви башкана, тобто керівника автономії. На цю посаду обрали Євгенію Гуцул від партії "Шор" (інавгурація призначена на 19 липня).

Євгенія Гуцул – це "порожнеча", голограма. Але люди голосували не за неї, а за образ партії "Шор", яка за останні півтора-два роки, скориставшись серією криз, об'єднала весь протестний електорат, голоси всієї активної опозиції.

Партія "Шор" – це феномен.

По-перше, це взагалі не партія, а бізнес-проєкт і водночас інструмент Кремля в молдовській політиці.

А по-друге, "Шор" виграє вибори за рахунок того, що вони зламали систему виборної демократії в Молдові.

І тепер для всіх інтрига, як Євгенія Гуцул керуватиме регіоном, адже вона не знає основ економіки, комунікації, не розуміє, як влаштована Гагаузія... Можливо, управління доручать комусь іншому, а вона виконуватиме роль картинки для фото.

Але, якими би проросійськими не були політики в Гагаузії, наступного ж дня після обрання кожен з них виявляє іншу реальність, і з'ясовує, що практично всі інфраструктурні проєкти в Гагаузії – від ремонту доріг до водопостачання – пов'язані з європейськими грантами. І тоді обраний чиновник розуміє, що іншого вектора, крім європейського, просто немає.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Чи стане Гагаузія "новим Придністров’ям"? Розповідаємо про головну зону впливу РФ у Молдові.