Премьер немецкой Саксонии хочет возвращения к торговле с Россией

Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и хочет скорейшего "дипломатического завершения" войны.

Как пишет "Европейская правда, его слова приводит немецкое издание Focus.

В интервью Кречмер, входящий в оппозиционный "Христианско-демократический союз", заявил, что нужно "гораздо больше полагаться на дипломатию в завершении войны в Украине", и выразил надежду, что федеральное правительство "будет открытым к этому".

Кречмер также заявил, что Германия не должна зарекаться еще когда-то покупать российский газ из-за ситуации, которая есть сейчас, и что он не хочет слышать фразу "никогда больше с Россией".

"Нам надо будет переосмыслить все: атомную энергетику, отказ от угля, домашний газ, "Северный поток-1", расширение использования возобновляемых источников", – заявил политик, добавив, что нужно сделать все возможное для снижения цен на энергоносители.

Ранее Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян в ЕС.