Июнь стал для Британии самым жарким в истории наблюдений

Июнь 2023 года стал для Британии самым жарким в истории наблюдений по средним температурным показателям.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое агентство подтвердило, что среднемесячная температура воздуха составляла 15.8C – на 0.9C больше, чем предыдущие рекорды 1940 и 1976 годов.

Температурные рекорды зафиксировали в 72 из 97 районов, где ведутся наблюдения.

Как и для всего Соединенного Королевства, июнь так же стал рекордно теплым для Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии с 1884 года, с тех пор как Метеорологическое агентство ведет наблюдения.

"Рост среднемесячной температуры на 0.9C может казаться незначительным, но на самом деле это много, потому что речь идет о средней температуре днем и ночью по всей территории Соединенного Королевства", – комментирует представитель Метеорологического агентства Марк Маккарти.

Первая неделя июля в Британии ожидаемо станет прохладной и дождливой, но потом жара может вновь вернуться.

В то же время, пока речь не идет о повторении рекордной жары лета 2022 года, когда столбик термометра в Британии впервые пересек отметку 40°C.