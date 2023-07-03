Червень став для Британії найспекотнішим в історії спостережень

Червень 2023 року став для Британії найспекотнішим в історії спостережень за середніми температурними показниками.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Метеорологічне агентство підтвердило, що середньомісячна температура повітря становила 15.8C – на 0.9C більше, ніж попередні рекорди 1940 та 1976 років.

Температурні рекорди зафіксували у 72 із 97 районів, де ведуться спостереження.

Як і для загалом Сполученого Королівства, червень так само став рекордно найтеплішим для Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії з 1884 року, відколи Метеорологічне агентство веде спостереження.

"Зростання середньомісячної температури на 0.9C може видаватия незначним, але насправді це багато, тому що йдеться про середню температуру вдень і вночі по всій території Сполученого Королівства", – коментує представник Метеорологічного агентства Марк Маккарті.

Перший тиждень липня у Британії очікувано стане прохолоднішим та дощовим, але потім спека може знов повернутися.

Водночас, поки не йдеться про повторення рекордної спеки літа 2022 року, коли стовпчик термометра у Британії вперше перетнув позначку 40°C.