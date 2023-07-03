Швейцария направит более 5,6 млн евро на реконструкцию украинских школ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник объявил о направлении дополнительных 5,5 миллиона швейцарских франков (5,63 миллиона евро) на реконструкцию и переоборудование украинских школ.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, которое цитирует "Европейская правда".

Финансирование будет предоставляться в рамках проекта "Децентрализация для улучшения демократического образования" (DECIDE) для восстановления около 30 школ в областях, непосредственно пострадавших от боевых действий – Черниговской, Одесской и Полтавской.

"Проект предусматривает установление защищенных многоцелевых классов для обеспечения непрерывного обучения даже во время воздушной тревоги", – уточнил глава швейцарского МИД.

Ожидается, что финансирование позволит создать условия для обучения почти 15 тысяч украинских школьников.

Проект DECIDE реализуется в тесном сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и местными органами власти.

Поддержка реконструкции украинских школ является частью плана помощи Украине в размере 140 миллионов швейцарских франков, объявленного Федеральным советом Швейцарии в феврале и одобренного парламентом.

Напомним, в прошлом месяце нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала одобрение нового швейцарского пакета помощи Украине в размере более 5 миллиардов евро, рассчитанного на пять-десять лет.

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