Швейцарія скерує понад 5,6 млн євро на реконструкцію українських шкіл

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс у понеділок оголосив про скерування додаткових 5,5 мільйона швейцарських франків (5,63 мільйона євро) на реконструкцію та переобладнання українських шкіл.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, яке цитує "Європейська правда".

Фінансування надаватиметься в межах проєкту "Децентралізація для покращення демократичної освіти" (DECIDE) для відновлення близько 30 шкіл в областях, що безпосередньо постраждали від бойових дій – Чернігівській, Одеській та Полтавській.

"Проект передбачає встановлення захищених багатоцільових класів для забезпечення безперервного навчання навіть під час повітряної тривоги", – уточнив голова швейцарського МЗС.

Очікується, що фінансування дозволить створити умови для навчання майже 15 тисяч українських школярів.

Проєкт DECIDE реалізується у тісній співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та місцевими органами влади.

Підтримка реконструкції українських шкіл є частиною плану допомоги Україні в розмірі 140 мільйонів швейцарських франків, оголошеного Федеральною радою Швейцарії в лютому та схваленого парламентом.

Нагадаємо, минулого місяця нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні в розмірі понад 5 мільярдів євро, розрахованого на п'ять-десять років.

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