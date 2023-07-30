В Молдове думают продлить чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В понедельник, 31 июля, парламент Молдовы соберется на последнее заседание весенне-летней сессии, на котором рассмотрит инициативу правительства о продлении чрезвычайного положения на 60 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает молдавский телеканал TV8.

Предложение вынесли в контексте войны в Украине. В правительстве объяснили необходимость продления чрезвычайного положения сохранением рисков для национальной безопасности страны.

"Молдова по-прежнему подвергается гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническому насилию. В то же время война в Украине может помешать поставкам в Республику Молдова природного газа и электроэнергии", – говорится в правительственном документе.

Режим чрезвычайного положения впервые был введен в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. С тех пор его неоднократно продлевали.

Ожидается, что чрезвычайное положение в Молдове будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война, поскольку она создает риски и для республики.