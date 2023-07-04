Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"После четырех лет, включая почти 500 дней агрессивной войны РФ против Украины, мой мандат во главе посольства Франции в Украине подходит к концу этим летом", – отметил дипломат.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко вручил Этьену де Понсену официальное благодарственное письмо, которое французский дипломат назвал "замечательным знаком доверия, который я разделяю со всей командой посольства".

Après quatre ans dont près de 500 jours de guerre d'agression 🇷🇺 envers #Ukraine, mon mandat à la tête @FranceenUkraine prendra fin cet été. Merci à mon ami @OmelchenkoVadym l'ambassadeur 🇺🇦 en 🇫🇷 pour cette belle marque de confiance que je partage avc tte l'équipe de l'ambassade https://t.co/BEFVMcMmd6 pic.twitter.com/wLqdvIGIeY — Etienne de Poncins (@EdePoncins) July 2, 2023

Ранее французское издание Le Figaro сообщало, что после завершения работы в Украине Этьен де Понсен будет назначен послом в Польше.

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.