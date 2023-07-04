Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Після чотирьох років, включаючи майже 500 днів агресивної війни РФ проти України, мій мандат на чолі посольства Франції в Україні добігає кінця цього літа", – зазначив дипломат.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вручив Етьєну де Понсену офіційний лист подяки, який французький дипломат назвав "чудовим знаком довіри, який я поділяю з усією командою посольства".

Après quatre ans dont près de 500 jours de guerre d'agression 🇷🇺 envers #Ukraine, mon mandat à la tête @FranceenUkraine prendra fin cet été. Merci à mon ami @OmelchenkoVadym l'ambassadeur 🇺🇦 en 🇫🇷 pour cette belle marque de confiance que je partage avc tte l'équipe de l'ambassade https://t.co/BEFVMcMmd6 pic.twitter.com/wLqdvIGIeY — Etienne de Poncins (@EdePoncins) July 2, 2023

Раніше французьке видання Le Figaro повідомило, що Етьєн де Понсен після завершення роботи в Україні буде призначений послом у Польщі.

Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.

59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.