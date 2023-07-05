В США хотят видеть следующим генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляйен - СМИ

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы после окончания полномочий Йенса Столтенберга следующим генсеком НАТО назначили нынешнего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию The Telegraph сообщили источники.

По данным издания, США отдавали предпочтение фон дер Ляйен после отклонения кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Отмечается, что президент США во время дискуссий относительно преемника Столтенберга пытался убедить фон дер Ляйен возглавить НАТО.

Как рассказал один из источников, Байден и фон дер Ляйен наладили "прочный контакт" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату.

Президент Еврокомиссии ранее заявляла, что для нее большая честь быть включенной в список потенциальных преемников. Однако ее пресс-секретарь заявил, что она "не готова к этой работе, ни сейчас, ни в будущем".

В то же время, как отмечает издание, в частном разговоре фон дер Ляйен сказала Байдену, что не сможет занять любую должность в НАТО как минимум до следующего года.

В Белом доме видят возможность переманить ее после европейских выборов в следующем году.

Напомним, 4 июля НАТО продлил еще на год полномочия Столтенберга в качестве генерального секретаря Альянса, поскольку союзникам не удалось договориться о лучшей кандидатуре преемника.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года и не хотел продления мандата.

О кандидатах, которых рассматривали на эту должность, "ЕвроПравда" рассказывала в статье НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.