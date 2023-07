Столтенберг официально остается генсеком НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что срок его полномочий во главе Альянса продлили еще на год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что польщен тем, что члены Альянса решили продлить срок его пребывания на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года.

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", – отметил Столтенберг.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.