Шольц о контрнаступлении Украины: Действуют четко и организованно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе контрнаступательных операций украинские войска "пока действуют очень четко и хорошо организованно".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Шольц сказал, что он "никогда не ожидал, что все может измениться со дня на день", но добавил, что украинские силы обороны планировали операции "очень целенаправленно".

В то же время румынский премьер отметил, что ожидал завершения войны украинским контрнаступлением.

Шольц также добавил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война, отметив, что критерии членства в Альянсе включают "отсутствие открытых пограничных конфликтов".

Однако, по его словам, важна "большая практическая поддержка Украины со стороны НАТО", которая будет продолжаться и в дальнейшем.

Канцлер рассказал, что Германия "создала условия для того, чтобы поддерживать Украину даже в течение длительного времени, если война будет продолжаться долго".

Он подчеркнул, что многие страны смогут поддерживать Киев "в течение одного, двух, трех, а если потребуется, и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт".

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь, пытаясь прорваться вперед.

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".