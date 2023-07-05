Как Верховный суд США создает проблемы для Байдена

Последняя сессия Верховного суда США, завершившаяся на прошлой неделе, стала особенной, ведь принятые на ней решения будут иметь неоспоримое влияние на американское общество.

Нынешние решения суда – следствие президентства Дональда Трампа, за каденцию которого было назначено беспрецедентно много – аж трое – новых судей.

Самая авторитетная институция в системе власти США постепенно теряет свой прежний статус и превратилась в откровенно политический орган.

Об изменении баланса в Верховном суде США, что создает проблемы для Байдена – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Права меньшинств стали проблемой для Байдена: что меняют решения Верховного суда США.

Согласно Конституции США, на Верховном суде лежит вся полнота судебной власти. Это – высшее судебное учреждение, которое имеет полномочия толковать основной закон и чьи решения имеют наивысшую силу.

Кто может стать судьей важнейшего суда США? Любой человек, хотя есть неформальные правила.

Сама процедура назначения судей Верховного суда США содержит ощутимую политическую составляющую.

Поэтому приходится говорить о "консервативных" и "прогрессивистских" (либеральных) судьях – ведь от партийной принадлежности президента напрямую зависит, кого они номинируют.

Приведенный контекст важен, чтобы понять, почему последние решения Верховного суда США вызвали неоднозначную реакцию.

Самое громкое из них касается положительной дискриминации (на английском affirmative action) в образовании.

Иск подала общественная организация "Студенты за честное поступление" против двух университетов – Гарвардского и Северной Калифорнии, утверждая, что их правила поступления дискриминируют американцев азиатского происхождения. Это фактически два отдельных иска, но поскольку они касаются одного вопроса, их рассматривали совместно.

Решение в пользу истцов приняли шестеро консервативных судей Верховного суда, трое либеральных выступили против.

Менее обсуждаемым, но не менее прецедентным стало решение Верховного суда США по загадочному делу веб-дизайнера Лори Смит из Колорадо, которая якобы отказалась делать сайт для гомосексуальной пары из-за религиозных убеждений – несмотря на то, что закон штата такую дискриминацию запрещал.

Еще одно решение суда ударило непосредственно по Байдену.

Он признал неконституционным план администрации президента США списать более $400 млрд долларов студенческих долгов 40 миллионов американцев, постановив, что исполнительная власть значительно превысила полномочия, которые ей предоставляет Конгресс.

Стоит уточнить: речь идет не о самом списании долгов, а о том, что администрация Байдена должна была бы получить одобрение законодателей для воплощения этой инициативы.

Но поскольку республиканцы настроены решительно против нее, такого одобрения Байдену не стоит ждать.

Эти знаковые решения Верховного суда США принимались, как говорят в Конгрессе, "по партийной линии". Назначенные при каденциях президентов-демократов судьи были против, судьи-консерваторы их поддержали.

Тренд на политизацию проявился при президентстве Дональда Трампа – именно при нем кандидатуры судей перестали пользоваться поддержкой обеих партий.

Всего за свою каденцию Трамп назначил аж трех из девяти верховных судей.

И это полностью изменило баланс судей на консервативный.

Американцы чувствуют, что с их Верховным судом что-то не так.

Уровень доверия к суду – рекордно низкий по крайней мере с 1970-х годов.

В Конгрессе США предлагают реформировать Верховный суд, чтобы он был более сбалансированным и менее зависимым от политической конъюнктуры.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Права меньшинств стали проблемой для Байдена: что меняют решения Верховного суда США.