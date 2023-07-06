В Италии обнародовали завещание Берлускони, написанное перед госпитализацией

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед госпитализацией в миланскую больницу Сан-Рафаэле написал письмо к своей семье, которое содержит завещание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Письмо датировано 19 января 2022 года. Берлускони заполнил бланк письма от руки черными чернилами. Всего он написал около пятнадцати строк.

Издание приводит текст написанного Берлускони письма, в котором тот обращается к своей семье.

"Завещание Сильвио Берлускони. Дорогая Марино, Пьер Сильвио, Барбаро и Элеоноро, я уезжаю в Сан-Рафаэле. Если я не вернусь, пожалуйста, примите во внимание следующее", – говорится в письме.

Берлускони отмечает, что из своего наследства члены его семьи должны зарезервировать 100 миллионов евро для брата бывшего итальянского премьера Паоло.

Еще 100 миллионов евро, согласно приведенному письму, должна получить последняя жена Берлускони Марта Фашина.

Бывший сенатор и близкий друг Берлускони Марчелло дель'Утри должен получить 30 миллионов евро.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет в понедельник, 12 июня.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, большинство итальянцев считают самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, но до сих пор не имеют общего мнения относительно того, было ли это влияние положительным или отрицательным для страны.

Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Перед этим Берлускони сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".