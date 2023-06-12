Сильвио Берлускони умер в больнице

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, в пятницу Берлускони госпитализировали. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

Отмечалось, что Берлускони находился в обычной палате. Он сам прибыл в больницу.

Его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане, откуда его выписали 19 мая после 45 дней пребывания в стационаре.

Перед тем 86-летнего политика срочно доставили в больницу 5 апреля и оставили в реанимации более чем на 10 дней. После госпитализации врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови.

Сильвио Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине.

В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Перед этим Берлускони сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".

Позже итальянские СМИ опубликовали аудиозапись встречи Берлускони с однопартийцами, где он прямо обвиняет Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне.

В феврале 2023 года, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, Берлускони заявил, что он бы не встречался с Зеленским, если бы был премьером. Также Берлускони сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, Россия бы не вторглась.