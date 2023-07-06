Июнь-2023 стал самым теплым в истории наблюдений - служба ЕС

Июнь этого года стал самым теплым за всю историю климатических наблюдений: средняя температура в мире составила 16,51°C, что на 0,53°C градуса выше среднего показателя за предыдущие три десятилетия.

Об этом в четверг сообщила Служба исследований по изменениям климата ЕС Copernicus, пишет "Европейская правда".

Средняя температура в июне 2023 года побила предыдущий рекорд этого месяца, установленный в 2019 году, когда столбик термометра показывал в среднем 16,14°C.

Рекордно высокие температуры в прошлом месяце фиксировались в Северо-Западной Европе, но части Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии также были "значительно теплее, чем обычно", отмечает Copernicus.

Отдельно в отчете климатическая служба коснулась вопроса прогрева верхних слоев океанов, где температура выросла до беспрецедентно высокого уровня с "экстремальными морскими тепловыми волнами" вокруг Ирландии, Великобритании и Балтийского моря.

"Исключительно теплые аномалии температуры поверхности моря были зафиксированы в северной Атлантике", – добавили там.

Морской лед в Антарктике также опустился на 17% ниже среднего уровня – это самый низкий показатель для июня с момента начала спутниковых наблюдений.

В прошлом месяце в Copernicus констатировали, что климат в Европе потеплел на 2,3 градуса в 2022 году по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.), что вдвое превышает среднемировой показатель с 1980-х годов.