Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове

В Минобороны Великобритании проанализировали, для чего российская армия сформировала Азовский военно-морской округ со штабом в Мариуполе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства о войне в Украине 7 июля, пишет "Европейская правда".

Британские аналитики напомнили, что 1 июля 2023 года ВМФ России создал новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь.

Подчиненный Черноморскому флоту, округ, согласно сообщениям, будет иметь в своем распоряжении восемь боевых кораблей, среди которых три современных корвета класса "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

Азовское море является чрезвычайно важным морским районом для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями, отметили в Минобороны Великобритании. В условиях войны оно также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные пути России на юг Украины будут прерваны.

По словам британских аналитиков, Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на поддержке логистических и контрпартизанских задач, освободив основной Черноморский флот для сосредоточения на ударных операциях на больших расстояниях и распространении своей морской мощи дальше за границу.

Накануне в разведке Великобритании сообщили, что для того, чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия стянула военные формирования со всей страны.

Также в британском Минобороны констатировали, что Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге.