Разведка Британии: Россия стянула войска из всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление Украины

В разведке Великобритании сообщили, что для того, чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия стянула военные формирования со всей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 6 июля, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия РФ, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование РФ использовала как противодействие Китаю.

