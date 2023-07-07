Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Певкур рассказал в интервью Vikerraadio, сообщает ERR.

"Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте", – сказал эстонский министр.

Он добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.

"Этот уровень должен быть нижним пределом, а не целью", – подчеркнул Певкур.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.