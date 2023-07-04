Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

По словам украинского президента, Байден является "лицом, которое принимает решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

Он добавил, что но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

"Это так важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь рядом с союзниками", – отметил Зеленский.

Он сказал, что понимает невозможность взять Украину в НАТО, пока идет война.

"Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул Зеленский.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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