Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция

Президент Владимир Зеленский назвал неприемлемыми пророссийские взгляды, которые, как утверждается, распространены в Словакии, выразив удивление, что там может быть поддержка террористических действий РФ.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что проукраинская позиция означает проевропейскую позицию, а Словакия является членом Европейского Союза и "неотъемлемой частью Европы – спокойной, цивилизованной".

"Что такое пророссийские взгляды? Эти взгляды понятны. Они являются агрессором, они пришли на чужую землю, они нас атаковали, убивали, убивают, насиловали, пытали людей. Как можно придерживаться таких взглядов?" – выразил он удивление.

Зеленский предложил представить в Словакии ситуацию, при которой, как и в Украине, Россия оккупирует атомную электростанцию и лишает трети населения электроэнергии, или взрывает гидроэлектростанцию, вызывая массовые разрушения.

"Что такое пророссийская позиция? Это – протерористическая позиция, и это неправильно. Кто действительно хочет это проверять? Для чего? Недостаточно того, что в Украине есть "эффект России" и есть результат их присутствия на нашей территории? Неужели кому-то нравится эта "русская рулетка"? – добавил он.

Отметим, что Словакия, согласно опросам, действительно является наиболее пророссийским по взглядам государством Восточной Европы: только 40% ее граждан считают, что нынешнюю войну в Украине вызвала Россия (в прошлом году таких был 51%).

Президент Словакии ранее уже выразила обеспокоенность усилением пророссийских настроений. Напомним, недавно словацкие спецслужбы разоблачили попытку России фальсифицировать предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на сентябрь.

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