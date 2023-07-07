Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція

Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятними проросійські погляди, які, як стверджується, поширені у Словаччині, висловивши здивування, що там може бути підтримка терористичних дій РФ.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави підкреслив, що проукраїнська позиція означає проєвропейську позицію, а Словаччина є членом Європейського Союзу та "невід’ємною частиною Європи – спокійної, цивілізованої".

"Що таке проросійські погляди? Ці погляди зрозумілі. Вони є агресором, вони прийшли на чужу землю, вони нас атакували, вбивали, вбивають, ґвалтували, катували людей. Як можна дотримуватись таких поглядів?" – висловив він здивування.

Зеленський запропонував уявити у Словаччині ситуацію, за якої, як і в Україні, Росія окуповує атомну електростанцію й позбавляє третини населення електроенергії, або підриває гідроелектростанцію, спричиняючи масові руйнування.

"Що таке проросійська позиція? Це – протерористична позиція, і це неправильно. Хто справді хоче це перевіряти? Для чого? Чи недостатньо того, що в Україні є "ефект Росії" і є результат їхньої присутності на нашій території? Невже комусь подобається ця "російська рулетка"? – додав він.

Зазначимо, що Словаччина, згідно з опитуваннями, справді є найбільш проросійською за поглядами державою Східної Європи: лише 40% її громадян вважають, що нинішню війну в Україні спричинила Росія (минулоріч таких був 51%).

Президентка Словаччини раніше вже висловила занепокоєння посиленням проросійських настроїв. Нагадаємо, нещодавно словацькі спецслужби викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори, які заплановані на вересень.

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