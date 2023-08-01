СМИ: Задержанной в Батуми украинке стало плохо в изоляторе

Гражданке Украины Марине Чобанян, которую задержали в грузинском порту Батуми на акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами, стало плохо в изоляторе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа" в Telegram.

По его информации, Чобанян перевезли город Озургети, а после того, как ей стало плохо, на некоторое время доставили в местную больницу.

В сообщении говорится, что матери украинки пока что не удалось связаться с дочерью, чей отец из Грузии и умер несколько лет назад.

Как отмечает "Эхо Кавказа", Чобанян перебралась в Грузию в начале 2022 года.

В понедельник в грузинском порту Батуми на акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами задержали гражданку Украины.

Как сообщил один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе, у украинки изъяли телефон и не позволяют ей звонить.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.

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