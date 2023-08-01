ЗМІ: Затриманій у Батумі українці стало погано в ізоляторі

Громадянці України Марині Чобанян, яку затримали в грузинському порту Батумі 31 липня на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами, стало зле в ізоляторі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Згідно з інформацією, Чобанян перевезли місто Озургеті, а після того, як їй стало зле, на деякий час доправили до місцевої лікарні.

У повідомленні йдеться про те, що мамі українки поки що не вдалося зв'язатися з донькою, чий батько з Грузії і помер кілька років тому.

Як зазначає "Эхо Кавказа", Чобанян перебралася до Грузії на початку 2022 року.

Чобонян затримали у понеділок у грузинському порту Батумі на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande.

Як повідомив один із лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе, в українки вилучили телефон і не дозволяли їй дзвонити.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.