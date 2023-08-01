В Грузии на протестах против скандального лайнера задержали еще одного гражданина Украины

В Грузии на акции против лайнера Astoria Grande с российскими туристами, который накануне прибыл в Батуми, задержали еще одного гражданина Украины.

Об этом сообщает Sova.news со ссылкой на данные МВД Грузии, пишет "Европейская правда".

Украинец Дмитрий Зеркеский находится среди 23 человек, которых задержала полиция 31 июля в Батуми, его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Ассоциации молодых юристов Грузии, которая защищает интересы украинца, заявили, что пока известна только личность задержанного.

Дмитрий Зеркеский – второй гражданин Украины, арестованный 31 июля. Ранее сообщалось, что на акции протеста задержали Марину Чобанян, которая также является гражданкой Украины.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.