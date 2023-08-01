Моравецкий осудил вызов посла Польши в Киеве: Таких ошибок не должно быть

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Моравецкий написал в Twitter.

Он подчеркнул, что вызов польского посла – "представителя страны, который единственный остался в Киеве в день вторжения России в Украину" в МИД Украины "не должен был состояться".

"В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть", – написал премьер Польши.

Он добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных.

Ранее во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.