МИД вызвал посла Польши после заявлений в офисе Дуды о неблагодарности Украины

Посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко отметил, что во время встречи в МИД Цихоцкому подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее", – добавил представитель украинского МИД.

Ранее в интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.

Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

Часть западных соседей Украины выразили готовность помочь с экспортом, но "не за счет собственных фермеров".

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продлевать действующие меры.