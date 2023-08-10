"Дружба и братство": Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости

Национальный банк Польши и Национальный банк Украины совместно выпустят коллекционные монеты по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом в четверг сообщил на своем сайте Нацбанк Польши, пишет "Европейская правда".

24 августа оба национальных банка выпустят серебряные коллекционные монеты "Дружба и братство – самое большое богатство".

Монеты, разработанные украинским художником Владимиром Тараном, будут доступны как в Польше, так и в Украине.

"Совместный выпуск серебряных монет номиналом 10 злотых и 10 гривен соответственно является еще одним доказательством плодотворного сотрудничества Национального банка Польши и Национального банка Украины. Обе монеты образуют комплект, а их дизайн создает композиционное целое, образуя форму сердца", – говорится в сообщении.

Монеты будут изготовлены из серебра Ag 999, вес каждой составит 31,1 г. Общий выпуск наборов составит до 10 тысяч штук, половину из которых будут изготавливать и продавать в Польше, половину – в Украине.

В Польше монеты можно будет приобрести в кассах региональных отделений национального банка и в интернет-магазине "Коллекционер". В Украине же их будут распространять через официальные банки-дистрибьюторы и через интернет-магазин НБУ.

Нынешний выпуск является второй совместной инициативой НБУ и НБП. В 2012 году оба банка выпустили серебряные коллекционные монеты по случаю Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2010-12 годов – так же, как и сейчас – в виде набора.

Национальный банк Польши планирует передать средства от продажи набора серебряных коллекционных монет "Дружба и братство – самое большое богатство" Украине в виде безвозвратной гуманитарной финансовой помощи.

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