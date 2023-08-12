Глава Минобороны Польши: Провокации на границе Беларуси будут повторяться

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак не сомневается, что провокации на белорусской границе будут повторяться, но уверяет в готовности войска к различным сценариям.

Об этом Блащак заявил агентству PAP, пишет "Европейская правда".

"Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь представляет серьезный вызов безопасности. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на нашей границе", – сказал глава Минобороны Польши.

Как он отметил, этот вопрос широко обсуждался на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Наша позиция четкая – НАТО и союзники готовы немедленно ответить на любую агрессию", – подчеркнул он.

На вопрос, будут ли провокации с белорусской стороны повторяться и усиливаться, он ответил, что в этом нет никаких сомнений.

Блащак отметил, что Министерство обороны постоянно следит за ситуацией и делает все, чтобы укрепить безопасность поляков. Среди таких шагов он назвал перемещение воинских частей на восток, укрепление линии обороны и увеличение количества военных.

Он добавил, что военные готовы к различным сценариям развития событий и будут адекватно реагировать на угрозу.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

Всего около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи непосредственно будут поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве.

Польша, кроме того, таким образом реагирует на провокации, которые белорусские силовики устраивают на границе с помощью нелегальных мигрантов.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о недавнем вояже белорусских вертолетов на территорию Альянса: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.