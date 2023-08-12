Глава Міноборони Польщі: Провокації на кордоні Білорусі будуть повторюватися

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак не сумнівається, що провокації на білоруському кордоні будуть повторюватися, але запевняє у готовності війська до різних сценаріїв.

Про це Блащак заявив агентству PAP, пише "Європейська правда".

"Переміщення "вагнерівців" до Білорусі становить серйозний виклик безпеці. Особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на нашому кордоні", – сказав очільник Міноборони Польщі.

Як він зазначив, це питання широко обговорювалося на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Наша позиція чітка – НАТО і союзники готові негайно відповісти на будь-яку агресію", – підкреслив він.

На запитання, чи провокації з білоруського боку будуть повторюватися і посилюватися, він відповів, що в цьому немає жодних сумнівів.

Блащак зазначив, що Міністерство оборони постійно стежить за ситуацією і робить все, щоб зміцнити безпеку поляків. Серед таких кроків він назвав переміщення військових частин на схід, зміцнення лінії оборони і збільшення кількості військових.

Він додав, що військові готові до різних сценаріїв розвитку подій і будуть адекватно реагувати на загрозу.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

Загалом близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві.

Польща, крім того, у такий спосіб реагує на провокації, які білоруські силовики влаштовують на кордні з допомогою нелегальних мігрантів.

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