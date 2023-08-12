В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню
Эйфелеву башню, одну из самых известных достопримечательностей Парижа, эвакуировали из-за угрозы взрыва.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFM-TV.
Три этажа Эйфелевой башни и пространство возле нее были эвакуированы в субботу из-за угрозы взрыва, сообщил источник в полиции.
На месте работают специалисты по обезвреживанию бомб. Достопримечательность закрыта для посетителей.
Известно, что эвакуация началась около полудня и была проведена в качестве меры предосторожности. Источник в полиции отметил, что это обычная процедура в такой ситуации, "которая, тем не менее, редкая".
На данный момент не известно, кто сообщил об угрозе взрыва.
Эйфелева башня – самая посещаемая платная достопримечательность в мире. Она принимает около 7 миллионов посетителей в год, около 75% из которых являются иностранцами.
В прошлом году мэрия Парижа отказалась от планов строительства новых зданий у подножия Эйфелевой башни после многомесячных протестов, чтобы не вырубать деревья.