В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню

Эйфелеву башню, одну из самых известных достопримечательностей Парижа, эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFM-TV.

Три этажа Эйфелевой башни и пространство возле нее были эвакуированы в субботу из-за угрозы взрыва, сообщил источник в полиции.

На месте работают специалисты по обезвреживанию бомб. Достопримечательность закрыта для посетителей.

Известно, что эвакуация началась около полудня и была проведена в качестве меры предосторожности. Источник в полиции отметил, что это обычная процедура в такой ситуации, "которая, тем не менее, редкая".

На данный момент не известно, кто сообщил об угрозе взрыва.

Эйфелева башня – самая посещаемая платная достопримечательность в мире. Она принимает около 7 миллионов посетителей в год, около 75% из которых являются иностранцами.

В прошлом году мэрия Парижа отказалась от планов строительства новых зданий у подножия Эйфелевой башни после многомесячных протестов, чтобы не вырубать деревья.