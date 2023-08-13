Франция осудила последние удары РФ по Херсонской области

МИД Франции выпустило заявление, в котором осудило российские обстрелы Херсонской области, которые унесли жизни семи человек, в том числе двух детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

"Франция самым решительным образом осуждает новые российские удары, которые сегодня были причинены Херсонской области на юге Украины", – говорится в заявлении.

"Эти новые нападения на гражданское население в очередной раз иллюстрируют полное пренебрежение России ко всем принципам международного гуманитарного права, которые она грубо и неоднократно нарушает", – отметили в МИД Франции.

В ведомстве подчеркнули, что эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут оставаться безнаказанными.

В тесной координации со своими партнерами Франция будет продолжать оказывать военную поддержку Украине для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам и Международному уголовному суду для борьбы с безнаказанностью таких преступлений, заявили в МИД Франции.

Утром 13 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.

Позже оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область – на этот раз сбросили взрывчатки с БПЛА и обстреляли облцентр - 3 гражданских получили ранения.

Также в результате обстрела села Новокаиры на Херсонщине ранен 61-летний мужчина.