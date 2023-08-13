Франція засудила останні удари РФ по Херсонщині

МЗС Франції випустило заяву, в якій засудило російські обстріли Херсонської області, які забрали життя семи людей, у тому числі двох дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"Франція найрішучішим чином засуджує нові російські удари, які сьогодні були заподіяні Херсонській області на півдні України", – йдеться у заяві.

"Ці нові напади на цивільне населення вкотре ілюструють повну зневагу Росії до всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона грубо і неодноразово порушує", – наголосили в МЗС Франції.

У відомстві підкреслили, що ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними.

У тісній координації зі своїми партнерами Франція продовжуватиме надавати військову підтримку Україні для зміцнення її потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду для боротьби з безкарністю таких злочинів, заявили в МЗС Франції.

Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.

Пізніше окупанти знову атакували Херсонську область – на цей раз скинули вибухівки з БПЛА та обстріляли облцентр – 3 цивільних дістали поранень.

Також внаслідок обстрілу села Новокаїри на Херсонщині поранено 61-річного чоловіка.