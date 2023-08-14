Выдворенные из Молдовы сотрудники посольства РФ вылетели из Кишинева

Часть дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове 14 августа вылетели из Кишинева в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Самолет, который доставит российских дипломатов в Москву, приземлился в 05:30 в аэропорту Кишинева.

Всех сотрудников российского посольства, которых выдворили из Молдовы, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.

Журналистов в аэропорт не допустили.

Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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