Выдворенные из Молдовы сотрудники посольства РФ вылетели из Кишинева
Понедельник, 14 августа 2023, 09:12
Часть дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове 14 августа вылетели из Кишинева в Россию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Самолет, который доставит российских дипломатов в Москву, приземлился в 05:30 в аэропорту Кишинева.
Всех сотрудников российского посольства, которых выдворили из Молдовы, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.
Журналистов в аэропорт не допустили.
Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.
Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.
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