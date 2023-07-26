Молдова высылает почти 60 российских дипломатов

Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25.

Об этом во время брифинга заявил спикер премьер-министра Дорина Речана Даниэль Водэ, сообщает Deschide.MD.

По его словам, количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников – до 15.

"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел", – сказал Водэ.

Этот шаг стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

The Insider

The Insider

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы", а глава МИД Молдовы Нику Попеску объявил о планах сократить численность персонала посольства РФ в Кишиневе.

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