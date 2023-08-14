В Армении трагически погиб и.о. посла Украины

В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране.

Информацию о гибели дипломата "Европейской правде" подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Трагедия произошла в Армении", – отметили в министерстве.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на МВД Армении, украинский дипломат утонул в озере Севан.

Вечером 13 августа поступила информация о том, что на одном из пляжей озера Севан спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде мужчину, исчезнувшего во время плавания.

Спасатели подплыли к этому участку, вытащили его с глубины примерно 1,5 м и доставили на берег на моторной лодке.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не является союзником России в ее войне против Украины.

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