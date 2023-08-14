У Вірменії трагічно загинув в.о. посла України

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.

Інформацію про загибель дипломата "Європейській правді" підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

"Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України.

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